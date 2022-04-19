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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير كوبا الجديد

    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥‎٠]

    باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

    تسلم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد سفير كوبا الجديد كارلوس إنريكي فالديس ده لا كونسيبسيون في 19 ابريل.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير كوبا الجديد
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