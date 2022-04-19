الرئيس الهام علييف يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص الى جنوب القوقاز مع الوفد المرافق له
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:١٢]
باكو، 19 أبريل، أذرتاج
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 19 ابريل اليوم بمبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص الى جنوب القوقاز تويفو كلآر مع الوفد المرافق له.
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