  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس الهام علييف يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص الى جنوب القوقاز مع الوفد المرافق له

    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:١٢]

    باكو، 19 أبريل، أذرتاج

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 19 ابريل اليوم بمبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص الى جنوب القوقاز تويفو كلآر مع الوفد المرافق له.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الهام علييف يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص الى جنوب القوقاز مع الوفد المرافق له
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير الاماراتي الجديد (تم تحديثه)
    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد (تم تحديده)
    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير كوبا الجديد
    ١٥‎.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:١٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي
    الرئيس الهام علييف يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص الى جنوب القوقاز مع الوفد المرافق له