باكو، 19 أبريل، أذرتاج التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 19 ابريل اليوم بمبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص الى جنوب القوقاز تويفو كلآر مع الوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس الهام علييف يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص الى جنوب القوقاز مع الوفد المرافق له

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