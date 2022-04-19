نخجوان، 19 أبريل، أذرتاج شارك في حملة تشجيع ورعاية فنية زراعية منظمة السبت الماضي على نطاق جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة 18 الفا و250 مواطن وغرسوا 2430 شجرة ومنها 1930 شجرة فاكهة و500 شجيرة زهرة.

AZERTAG.AZ : غرس 2400 شجرة فاكهة وزهرة مع رعاية فنية زراعية على نطاق نخجوان

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