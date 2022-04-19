تكريم فائزين في سباق الجري العمودي المنظم في أذربيجان لأول مرة

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

نظم في عاصمة أذربيجان باكو لأول مرة سباق الجري العمودي من قبل نادي تريتيرا والاتحاد الأذربيجاني للسباق الثلاثي لدى برج شينار بلازا بمشاركة 23 عداء من الإناث والذكور.

وتحدى المشاركون في السباق 32 طابقا مع 660 سلم ليبلغوا 122 م ارتفاعا.

وفاز جلال سليمانوف في سباق الذكور بدرجة 3 دقائق و52 ثانية وتبعه دينيس كارتشاشكين ثانيا بدرجة 4 دقائق 40 ثانية وألكساندر دوروفيئيف ثالثا بدرجة 5 دقائق و5 ثوان.

كما احتلت مارينا بيلان المركز الأول في سباق الاناث بدرجة 5 دقائق و29 ثانية ورابعة عروجوفا ثانية بدرجة 5 دقائق و43 ثانية وناطاليا مورداسوفا ثالثة بدرجة 6 دقائق و40 ثانية.

وحضر حفل تكريم الفائزين وزير الشباب والرياضة فريد غائبوف أيضا.