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    تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة باكو – صور

    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:١٢]

    باكو، 19 أبريل، أذرتاج

    يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

    أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" اليوم يقع على عنوان شارع محرموف رقمي 45 و47 في حي نسيمي بالعاصمة باكو حول المباني السكنية كثيرة الطوابق.

    وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وكرة السلة وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الأطفال والشباب.

    كما غرست 50 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما في مساحة 1500 متر مربع وأقيمت بضع عرائش في الحديقة وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات وأعشاش الطيور وبيوت القطط.

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