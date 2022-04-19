انخفاض سعر ألف متر مكعب من الغاز في أوروبا

باكو، 19 أبريل، (أذرتاج)

انخفض سعر 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى ما دون 1000 دولار لأول مرة منذ 23 فبراير عند افتتاح المزاد في أوروبا.

أفادت وكالة اذرتاج انه وفقا لبورصة لندن، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو لألف متر مكعب من الغاز في مركز "TTF" في هولندا إلى 947 دولار. بشكل عام، انخفض سعر الغاز الطبيعي بنسبة 11.1 بالمائة خلال اليوم.

يحدث انخفاض أسعار الغاز الطبيعي على خلفية ارتفاع درجة حرارة أوروبا، وضخ الغاز النشط في منشآت التخزين تحت الأرض والتدفق المستمر للغاز من روسيا.