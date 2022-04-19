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    نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين

    ١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٠]

    سومغايت، 19 أبريل، أذرتاج

    نظمت بطولة مدينة سومغايت تكريسا لعام شوشا للجودو بين الناشئين تحت 15 عاما لدى مجمع سومغايت الأولمبي الرياضي بتنظيم مشترك عن إدارة سومغايت للشباب والرياضة والاتحاد الأذربيجاني للجودو بمشاركة نحو 300 رياضي عن 14 مدرسة ونادي وجمعية ناشطة في المدينة.

    وكرم فائزون في المسابقة بهدايا قيمة وشهادات وميداليات.

    AZERTAG.AZ :نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين
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    نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين نحو 300 لاعب يشاركون في بطولة سومغايت للجودو للناشئين