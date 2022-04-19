رئيس أذرتاج يبحث مع القائم باعمال شيلي إقامة علاقات مع مؤسسات إعلامية رائدة شيلية
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٤٥]
باكو، 19 أبريل، أذرتاج
جرت محادثات حول إقامة علاقات بين أذرتاج ومؤسسات إعلامية رائدة شيلية في اجتماع منعقد بين رئيس مجلس إدارة اذرتاج اصلان اصلانوف والقائم باعمال شيلي في باكو كولوما قريمبرغ.
واعبر الطرفان في اللقاء المنعقد بمبادرة الجانب الشيلي لدى مقر أذرتاج عن إمكانية إعطاء التبادل الإعلامي بين الطرفين دفعة كبيرة للمزيد من توسيع العلاقات بين البلدين.
وأفاد الجانبان تبادلهما بالدعم في عمل إقامة تعاون بين اذرتاج وعدد من المؤسسات الإعلامية الشيلية.
كما تبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.
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