رئيس قيرغيزستان يصل الى أذربيجان في زيارة رسمية
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٢٥]
باكو، 19 أبريل، أذرتاج
وصل رئيس قيرغيزستان صادر جباروف الى أذربيجان في زيارة رسمية 19 ابريل.
واصطف الحرس الفخري لمقدم الضيف العالي في مطار حيدر علييف الدولي المزين بعلمي كلا البلدين.
وكان في استقبال رئيس قيرغيزستان صادر جباروف وحرمه أيجول جباروفا على ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية إلنور محمدوف ومسؤولون آخرون.
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