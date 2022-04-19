بحث شؤون إعداد اتفاقية سلام بين أذربيجان وأرمينيا مع مبعوث الاتحاد الأوروبي

باكو، 19 أبريل، أذرتاج

التقى وزير الخارجية جيهون بايراموف 19 ابريل اليوم بالمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي الى جنوب القوقاز تويفو كلآر.

قالت الخارجية في بيان ان الطرفين تبادلا الآراء حول الشؤون المتعلقة بالأوضاع الجارية في المنطقة وخطوات متخذة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين بما فيه ما يخص بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في لقاء بروكسل الذي انعقد لزعيمي أذربيجان وأرمينيا 6 أبريل بوساطة ومشاركة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة تحقيق تقدم نحو تطبيع من اجل ضمان السلام والأمن في المنطقة ومن ضمنه انطلاق عملية إعادة ترسيم الحدود وإعداد اتفاقية سلام ومواصلة خطوات إنسانية وفتح جميع خطوط الاتصالات.