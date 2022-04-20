وزير الخارجية الاذربيجاني يطلع نظيره الندرلاندي على مسائل التطبيع الاذربيجاني الأرميني

باكو، 20 أبريل (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ونائب رئيس الوزراء الندرلاندي وزير الخارجية فوبكي هويكسترا في 19 ابريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزيرين تبادلا تهانيهما واطيب امنياتهما بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ناقش الطرفان مسائل الاجندة الثنائية وكذلك آفاق تطوير العلاقات. وأكدا بامتنان المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية لكلا البلدين في 15 مارس لهذا العام مع الإشارة الى أهمية دوام هذه الخبرة في المستقبل.

أطلع الوزير الاذربيجاني نظيرَه الندرلانديَ على المستجدات الإقليمية والعمل على تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الصادرة عن اجتماع بروكسل، بالتالي رؤية أذربيجان تجاه تطوير المنطقة في جو من السلام والأمان والاستقرار.

كما أجرى الوزيران تبادل الآراء حول التعاون في اطار المنظمات الدولية والوضع في أوكرانيا والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.