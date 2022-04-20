اعمال انشاء الطريق البري الجديد في كلبجار المحررة مستمرة

باكو، 20 أبريل (أذرتاج)

تستمر اعمال انشاء الطريق البري بين قرية توغانالي وكلبجار واستيسو الذي يشكل طوله الإجمالي 80.7 كلومتر.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطريق يربط محافظة جويجول بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني ومتكون من حارتين او 3 حارات. يعبر الطريق سلسلة جبلية يتراوح ارتفاعها من 1700 متر الى 3250 متر. وينشأ في الجزء المرتفع نفق موروفداغ أحد أطول الانفاق للنقل البري في العالم.

تم تزويد النفق بنظام التهوية. يتوقع استكمال المشروع حتى عام 2025.