  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    اعمال انشاء الطريق البري الجديد في كلبجار المحررة مستمرة

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٣٥‎]

    باكو، 20 أبريل (أذرتاج)

    تستمر اعمال انشاء الطريق البري بين قرية توغانالي وكلبجار واستيسو الذي يشكل طوله الإجمالي 80.7 كلومتر.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطريق يربط محافظة جويجول بمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني ومتكون من حارتين او 3 حارات. يعبر الطريق سلسلة جبلية يتراوح ارتفاعها من 1700 متر الى 3250 متر. وينشأ في الجزء المرتفع نفق موروفداغ أحد أطول الانفاق للنقل البري في العالم.

    تم تزويد النفق بنظام التهوية. يتوقع استكمال المشروع حتى عام 2025.

     

    AZERTAG.AZ :اعمال انشاء الطريق البري الجديد في كلبجار المحررة مستمرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]
    لاعبو كرة الطاولة الناشئون من سومغايت يحصدون 3 ذهبيات و8 فضيات و12 برونزية
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤٢]
    إطلاق أسماء مجموعة من شهداء الحرب الوطنية على غرف درس بمدرسة بردع
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٠٨]
     أذربيجان: محافظة حاجي قابل
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية جارداقلي بمحافظة قوبادلي
    اعمال انشاء الطريق البري الجديد في كلبجار المحررة مستمرة اعمال انشاء الطريق البري الجديد في كلبجار المحررة مستمرة اعمال انشاء الطريق البري الجديد في كلبجار المحررة مستمرة اعمال انشاء الطريق البري الجديد في كلبجار المحررة مستمرة اعمال انشاء الطريق البري الجديد في كلبجار المحررة مستمرة اعمال انشاء الطريق البري الجديد في كلبجار المحررة مستمرة اعمال انشاء الطريق البري الجديد في كلبجار المحررة مستمرة