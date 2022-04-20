باكو، 20 أبريل، أذرتاج جرت 20 ابريل اليوم مراسم استقبال رسمي لرئيس قيرغيزستان صادر جباروف الذي يزور أذربيجان في زيارة رسمية. أفادت أذرتاج أن حرس الشرف اصطف على شرف الرئيس القيرغيزي في ميدان مزين بعلمي كلتا الدولتين. استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف رئيس قيرغيزستان صادر جباروف. قدم قائد حرس الشرف تحية لرئيس قيرغيزستان. رحب رئيس قيرغيزستان بجنود أذربيجان. استعرض الرئيسان إلهام علييف وصادر جباروف حرس الشرف. عزف النشيدان الوطنيان لجمهوريتي قيرغيزستان وأذربيجان. عرض وفد أذربيجان على الرئيس القيرغيزي فيما عرض وفد قيرغيزستان على الرئيس الأذربيجاني. واستعرض حرس الشرف أمام رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس قيرغيزستان صادر جباروف تحت أصداء النشيد العسكري. والتقطت صور رسمية لرئيسي الدولتين.

AZERTAG.AZ : مراسم استقبال رسمي لرئيس قيرغيزستان

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