أذربيجان وقيرغيزستان توقعان على "إعلان الشراكة الاستراتيجية" في باكو

باكو، 20 أبريل (أذرتاج)

في لقائه على انفراد مع الرئيس القيرغيزي صادر جباروف، قال الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف ان هذه الزيارة ستأتي بنتائج جيدة ومثمرة. سيوقع الطرفان على وثائق كثيرة تخدم للمزيد من تعزيز العلاقات بينهما، أهمها توقيع "إعلان حول الشراكة الاستراتيجية" بين الدولتين. أضاف الرئيس علييف ان هذه الوثيقة ترتقي بعلاقاتنا الى مستوى جديد نوعيا، حسبما أفادت وكالة اذرتاج.

كذلك قال الرئيس الاذربيجاني ان العام القادم سيشهد الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مشيرا الى رغبة كلا الطرفين في العمل الجاد في المزيد من تعزيز العلاقات وتطلعاتهما الى إنجازات ونتائج جديدة.

كما قال الرئيس علييف ان الوفدين الاذربيجاني والقيرغيزي سيناقشان خلال هذه الزيارة بشكل مفصل مسائل متعلقة بالنشاط الاقتصادي المشترك وزيادة تبادل البضائع بين البلدين والتعاون في النقل، والامن الإقليمي.