رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيس البرلمان الجورجي

باكو، 20 أبريل (أذرتاج)

التقت رئيسة المجلس الوطني الاذربيجاني صاحبه غفاروفا رئيس البرلمان الجورجي شالوا بابواشفيلي في 19 ابريل.

أفادت وكالة أذرتاج ان شالوا بابواشفيلي قال في اللقاء ان التعاون بين البلدين ارتقى من المستوى الإقليمي الى العالمي، مشيرا الى الشراكة الناجحة والوطيدة في المجالات السياسية والاقتصادية والنقلية والتجارية والإنسانية. أشار الى التآزر بين جورجيا وأذربيجان في اطار المنظمات الدولية. قال رئيس البرلمان الجورجي ان بلاده تدعم وحدة أراضي أذربيجان وستبقى ثابتة في موقفها هذا.

كما اكد رئيس البرلمان ان الجانب الجورجي يشيد باعمال إعادة الاعمار والترميم في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال ورؤية أذربيجان المعاصرة تجاه هذه الاعمال.

تمت الإشارة خلال اللقاء الى أهمية المزيد من تطوير العلاقات في المجالات الإنسانية والثقافية والتعليمية.

من جانبها قالت صاحبه غفاروفا ان هذه هي زيارتها الأولى الى جورجيا في منصب رئيس المجلس الوطني وأضافت ان جورجيا تشارك عن كثب في المشاريع الدولية التي تنفذها أذربيجان. والمشاريع المشتركة في النفط والغاز والنقل تظهر الشراكة القوية بين البلدين. وأشار الى الدور الذي يلعبه البرلمانان في تطوير العلاقات بين البلدين على المستويين الثنائي والمتعدد الجوانب. تساهم مجموعتا الصداقة في البرلمانين في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين. خلال الحديث، أعربت صاحبه غفاروفا عن شكرها على الموقف الجورجي الداعم لاذربيجان في الحرب الوطنية. تحدثت ان أرمينيا نهبت ودمرت كل الثروات الأذربيجانية الثقافية والمادية خلال أيام احتلالها للأراضي الأذربيجانية. كما تحدثت غفاروفا عن اعمال إعادة البناء والإعمار التي تنفذها أذربيجان في تلك الأراضي المحررة من الاحتلال. قالت ان أذربيجان طرحت اقتراحاتها المتكونة من 5 بنود لتطبيع العلاقات مع أرمينيا.

كما اجري تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.