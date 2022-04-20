أذربيجان: 26 إصابة بكورونا في 19 أبريل

باكو، 20 أبريل، (أذرتاج)

سجلت إصابة 26 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 39 مصابا بالفيروس خلال 19 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و391 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و572 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و706 مريض منهم ويستمر علاج 113 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4553 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و776 ألف و404 فحص طبي.