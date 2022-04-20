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    أخبار رسمية


    لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وقيرغيزستان

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٥‎٠]

    باكو، 20 أبريل، (اذرتاج)

    جرى اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية قيرغيزستان صادر جباروف.

     

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