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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 19 أبريل

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]

    باكو، 20 أبريل، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 7 آلاف و117 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 19 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 627 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و525 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 5 آلاف 552 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و602 ألف و359 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و335 ألف و121 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و827 ألف و20 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و193 ألف و254 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 236 ألف و964.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 19 أبريل
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