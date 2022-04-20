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    إطلاق أسماء مجموعة من شهداء الحرب الوطنية على غرف درس بمدرسة بردع

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٣:٤٢]

    باكو، 20 أبريل، أذرتاج

    أطلقت أسماء مجموعة من شهداء الحرب الوطنية على غرف درس بمدرسة بردع المتوسطة رقم 7 في حفل منظم شارك فيه ممثلون عن السلطة التنفيذية وفرع التعليم الإقليمي وعائلات الشهداء وأسرة المدرسة.

    وتفقد حاضرون زوايا في كل غرفة درس تحمل اسم شهيد لتعرفوا على تراجمهم.

     

     

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