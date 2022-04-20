باكو، 20 أبريل، أذرتاج

جرى حفل توقيع وثائق أذربيجان وقيرغيزستان بحضور رئيسي البلدين إلهام علييف وصادر جباروف وذلك عقب اختتام لقاء موسع بينهما في باكو 20 أبريل.

وقع الرئيس الهام علييف والرئيس القرغيزي صادر جباروف على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين جمهوريتي أذربيجان وقيرغيزستان.

كما وقع الرئيسان الهام علييف وصادر جباروف على مذكرة في تأسيس مجلس دولي بين جمهوريتي أذربيجان وقيرغيزستان.

مذكرة تعاون بين أكاديمية الإدارة الحكومية لدى الرئيس الأذربيجاني وأكاديمية الإدارة لدى الرئيس القرغيزي وقع عليها رئيس الأكاديمية الأذربيجانية المذكورة اورخان علي اكبروف ورئيس الأكاديمية القرغيزية المشار اليها الماظ بيك احمد علييف.

وقع سفير أذربيجان المفوض وفوق العادة في قيرغيزستان لطيف قنديلوف وسفير قيرغيزستان المفوض وفوق العادة في أذربيجان قيرت عثمان علييف على اتفاقية تعاون بين شركة إذاعة التلفزيون والراديو الأذربيجانية المساهمة المغلقة وشركة إذاعة التلفزيون والراديو العامة القرغيزية.

وقع وزير الزراعة أنام كريموف مع زميله القرغيزي عسكر بيك جاني بيكوف على اتفاقية تعاون في مجال الزراعة بين وزارتي الزراعة الأذربيجانية والقرغيزية.

وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف وقع مع وزير الاقتصاد والتجارة القرغيزي دانيار أمان كلدييف على مذكرة تعاون بين هيئة مكافحة الاحتكار والرقابة على سوق الاستهلاك لدى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية وهيئة تسوية مكافحة الاحتكار لدى وزارة الاقتصاد والتجارة القرغيزية.

مذكرة في تنمية التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل بين وزارتي التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية والتنمية الرقمية القرغيزية وقع عليها وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف ووزير التنمية الرقمية القرغيزي تالانت بيك ايمانوف.

وقع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف مع نظيره القرغيزي وزير النقل والاتصالات أركين بيك عيسايف على اتفاقية اتصال جوي بين حكومة جمهورية أذربيجان ومجلس الوزراء القرغيزي.

وقع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع زميله القرغيزي وزير الخارجية القرغيزي روسلا نكازاك بايف على مذكرة تفاهم وتعاون في مجال حماية الملكية الفكرية بين وكالة أذربيجان للملكية الفكرية ووكالة الملكية الفكرية والابتكار لدى مجلس الوزراء القرغيزي.

مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي المالية الأذربيجانية والقرغيزية وقع عليها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره القرغيزي روسلان كازاك بايف.