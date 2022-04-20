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    أخبار رسمية


    مأدبة غداء رسمية على شرف رئيس قيرغيزستان وحرمه

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٣]

    باكو، 20 أبريل، أذرتاج

    أقيمت مأدبة غداء رسمية باسم رئيس أذربيجان إلهام علييف وحرمه مهربان علييفا على شرف رئيس قيرغيزستان صادر جباروف وحرمه أيكول جباروفا 20 أبريل.

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