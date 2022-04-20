مأدبة غداء رسمية على شرف رئيس قيرغيزستان وحرمه
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٣٣]
باكو، 20 أبريل، أذرتاج
أقيمت مأدبة غداء رسمية باسم رئيس أذربيجان إلهام علييف وحرمه مهربان علييفا على شرف رئيس قيرغيزستان صادر جباروف وحرمه أيكول جباروفا 20 أبريل.
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