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    مشروع جمعية دعم الصم في دار الروس في باكو

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٤١]

    باكو، 20 أبريل، أذرتاج

    تخطط جمعية دعم الصم الأهلية عرض مشروع دعم ذوي الحاجات الخاصة لدى دار الروس في باكو 28 أبريل.

    قال مركز الإعلام والثقافة الروسي في بيان ان المشروع يهدف إنشاء منصة الكترونية تعرض أشكال تواصل إضافية للصم والبكم من ذوي الحاجات الخاصة المقيمين في أذربيجان.

     

     

    AZERTAG.AZ : مشروع جمعية دعم الصم في دار الروس في باكو
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