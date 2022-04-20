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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وقيرغيزستان يدليان ببيانين صحفيين

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٣٨]

    باكو، 20 أبريل، أذرتاج

    أدلى رئيسا أذربيجان الهام علييف والقرغيزي صادر جباروف ببيانين صحفيين 20 أبريل.

     

     

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    رئيسا أذربيجان وقيرغيزستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وقيرغيزستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وقيرغيزستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وقيرغيزستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وقيرغيزستان يدليان ببيانين صحفيين رئيسا أذربيجان وقيرغيزستان يدليان ببيانين صحفيين