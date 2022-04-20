الطوارئ تنبه السكان من هبوب الرياح القوية
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٠٤]
باكو، 20 ابريل (أذرتاج)
تنبه وزارة الطوارئ الناس من هبوب الرياح القوية في باكو وشبه جزيرة ابشيرون ابتداء من ليلة اليوم 20 أبريل الى 21 أبريل ظهرا.
تدعو الوزارة الناس الى توخي الحذر والحيطة ومراعاة قواعد السلامة.
عند الخطر، يرجى الاتصال برقم 112.
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