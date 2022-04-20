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    وفد أذربيجاني يزور تركيا

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٢١]

    باكو، 20 أبريل (أذرتاج)

    تقوم باهار مرادوفا رئيسة اللجنة الأذربيجانية المعنية بشئون الاسرة والامرأة والطفل والوفد المرافق لها بزيارة تركيا تلبية لدعوة وزيرة الاسرة والخدمات الاجتماعية دريا يانيك.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوفد الاذربيجاني زار ضريح مؤسس جمهورية تركيا مصطفى كمال اتاترك.

    والهدف من الزيارة التي ستستمر حتى 22 ابريل هو دراسة التجربة وتوسيع علاقات التعاون.

     

    AZERTAG.AZ :وفد أذربيجاني يزور تركيا
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