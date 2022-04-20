لاعبو كرة الطاولة الناشئون من سومغايت يحصدون 3 ذهبيات و8 فضيات و12 برونزية
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
سومغايت، 20 أبريل، أذرتاج
حقق لاعبو كرة الطاولة الناشئون من سومغايت إنجازات كبيرة في بطولة البلد.
شارك ناشئون من مواليد 2004-2006 و2007 والأصغر من الذكور والإناث من سومغايت في بطولة البلد لكرة الطاولة لدى مجمع شعاع الرياضي في العاصمة باكو.
وحصد رياضيو سومغايت المشاركين في أنواع المسابقة الشتى المستمرة 4 أيام 3 ذهبيات و8 فضيات و12 برونزية.
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