سفير اليابان في أذربيجان يزور ملعب الجمباز الوطني لتشجيع أعضاء منتخب بلاده في كأس العالم
AzerTAg.az
٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٤٢]
باكو، 20 أبريل، أذرتاج
زار سفير اليابان المفوض وفوق العادة في أذربيجان جونيشي وادا ملعب الجمباز الوطني في باكو.
واجتمع السفير الياباني وادا مع أعضاء منتخب بلاده الوافدين للمشاركة في كأس العالم للجمباز الإيقاعي 22-24 أبريل في أذربيجان وتحدث معهم واهتم بمستوى استعدادهم والظروف المهيأة للتدريبات لدى الملعب.
والتقطت صور تذكارية قبل مغادرة السفير الملعب.
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