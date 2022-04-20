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    وزارة الشباب تنظم مهرجان التوحد في باكو

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٠]

    باكو، 20 أبريل، أذرتاج

    أطلقت وزارة الشباب والرياضة عددا من مسابقات رياضية عشية مهرجان التوحد الذي تنظمه في البلد 28 أبريل وذلك ضمن فعاليات توعوية خلال شهر التوحد أبريل.

    يذكر ان كل طفل من 54 طفلا يولد بمتلازم التوحد.

    وتنظم الوزارة الى نهاية الشهر مسابقات كرة الطاولة وألعاب القوى وسباق الدرجات والبوتشي للمتوحدين.

     

    AZERTAG.AZ : وزارة الشباب تنظم مهرجان التوحد في باكو
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    وزارة الشباب تنظم مهرجان التوحد في باكو وزارة الشباب تنظم مهرجان التوحد في باكو