نورسلطان، 20 أبريل (أذرتاج) تخطط وزارة التعليم الكازاخستانية في تطبيق العمل الابتكاري في جامعات نورسلطان وآلماتي. أفادت وكالة أذرتاج ان وزير التعليم والعلم اسخات آيماقامبيتوف اعلن عن تطبيق تحقيق مشروع تجريبي عام 2022 لتقليل عدد السنوات الدراسية في مستوى الباكالوريوس من 4 سنوات الى سنتين ونصف.

AZERTAG.AZ : تقليل مدة الدراسة في جامعات كازاخستان

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