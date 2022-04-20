الرئيس علييف: إمكانات أذربيجان من البنية التحتية الحديثة للنقل تحت تصرف إخوتنا القيرغيز

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في بيان صحفي له عقب لقاءيه مع نظيره القيرغيزي صادر جباروف على انفراد وموسع اليوم في باكو ان المستوى الحالي لتبادل البلدين بالسلع والبضائع لا يمكن ان يرضينا واعتقد ان أوامر أعطيت أعضاء وفدي البلدين تمكن من زيادة حجم التبادل التجاري خلال مدة قصيرة.

وقال رئيس الدولة متحدثا عن سائر الشؤون المطروحة للنقاش ان مسائل تخص بكيفية توحيد جهودنا من اجل نشاط أكثر ثمارا لممر النقل الشرق الغرب مع البنية التحتية للنقل نوقشت اليوم وبنيت في أذربيجان البنية التحتية الحديثة للنقل التي تتيح بإرسال الشحنات الى جميع الاتجاهات الى الشمال والجنوب والغرب أيضا والبتة هذه الفرص وإمكاناتنا من البنية التحتية في موانئنا تحت تصرف إخوتنا القيرغيز.

وأضاف الرئيس علييف ان قطاع الطاقة من اقتصاد قيرغيزستان كان من شأنه ان تهتم به شركات من أذربيجان موضحا ان شركات أذربيجان ذات الصلة تملك تجربة معينة في إنشاء مؤسسات طاقة ومحطات كهربائية بما فيه محطات كهروحرارية واعتقد ان المجال قد يحتاج الى توحيد جهود والى إمكانات استثمار أذربيجان.