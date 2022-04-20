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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والصيني

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:٣٣]

    باكو، 20 أبريل، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية 20 ابريل بين وزيري الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف والصيني وان أي.

    قالت الخارجية في بيان ان الوزيرين تبادلا وجهات نظر حول تنمية علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات فيما عبر عن التبادل بالتهاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان والصين.

    وهنأ الوزير بايراموف نظيره بمناسبة استضافة الصين بالمستوى العالي الألعاب الأولمبية الشتوية وأشار الى تطور جدول الأعمال الثنائي تطورا ناجحا سياسيا واقتصاديا وإنسانيا منوها الى وجود فرص أمام مزيد من تقدم العلاقات. وذكر في هذا السياق خاصة مشاركة شركات صينية في عملية إعادة تأهيل وإعمار وإصلاح وبناء الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.

    وتحدث الوزير وان أي بامتنان عن تطور فاعل للعلاقات بين الدولتين مستلفتا الى أهمية توسيع التعاون في جميع المجالات ومن ضمنها الاقتصاد.

    واكد الطرفان مرة أخرى على موقفهما المبدئي من تأييدهما باستقلال وسيادة ووحدة أراضي بعضهما بعضا.

    ونوقشت خلال المكالمة الهاتفية شؤون التعاون ضمن المنظمات الدولية وكذلك سائر الشؤون الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وغيرها.

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