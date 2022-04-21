أذربيجان: 21 إصابة بكورونا في 20 أبريل

باكو، 21 أبريل، (اذرتاج)

سجلت إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 12 مصابا بالفيروس خلال 20 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و412 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و584 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و706 مريض منهم ويستمر علاج 122 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4522 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و780 ألف و926 فحص طبي.