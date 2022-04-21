أذربيجان: تطعيم أكثر من 6 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 20 أبريل

باكو، 21 أبريل، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 6 آلاف و332 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 500 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و399 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 5 آلاف 48 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و608 ألف و691 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و335 ألف و621 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و837 ألف و419 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و198 ألف و302 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 237 ألف و349.