هزات أرضية في أذربيجان
AzerTAg.az
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٨]
باكو، 21 ابريل، (أذرتاج)
وقعت هزات أرضية في محافظتي إسماعيلي ونفطجالا الأذربيجانيتين في 20 ابريل بالتوقيت المحلي 22:05.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 3 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 42 و32 كم.
ولم يشعر الزلزال.
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