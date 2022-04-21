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    هزات أرضية في أذربيجان

    ٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١١:٣٨]

    باكو، 21 ابريل، (أذرتاج)

    وقعت هزات أرضية في محافظتي إسماعيلي ونفطجالا الأذربيجانيتين في 20 ابريل بالتوقيت المحلي 22:05.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 3 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 42 و32 كم.

    ولم يشعر الزلزال.

     

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