باكو، 21 ابريل، (أذرتاج) وقعت هزات أرضية في محافظتي إسماعيلي ونفطجالا الأذربيجانيتين في 20 ابريل بالتوقيت المحلي 22:05. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الزلزال كان مقدراه 3 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 42 و32 كم. ولم يشعر الزلزال.

AZERTAG.AZ : هزات أرضية في أذربيجان

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