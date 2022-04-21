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    مراسل أذرتاج يقدم تقريرا مصورا من قرية قورينكا قرب كييف شهدت معارك أعنف

    ٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٢٩]

    كييف، 21 أبريل (أذرتاج)

    شهدت قرية قورينكا التي تعتبر البوابة الشمالية الغربية الى مدينة كييف أعنف المعارك في الحرب الروسية الاكرانية. تعتبر القرية مكانا استراتيجيا لدخول العاصمة الاكرانية. تقول ارقام منظمة الأمم المتحدة ان 80 في المائة من البيوت الواقعة في قرية قورينكا لمحافظة بوجا دُمرت اثناء المعارك.

    يعود تاريخ القرية الى القرن السادس عشر ولعب دورا استراتيجيا في الدفاع عن كييف في الأزمنة المختلفة. كانت قد أنشئت في القرية تحصينات قوية للدفاع عن كييف أيام الحرب العالمية الثانية. لذا كان من المتوقع تعرض هذه القرية لأعنف الهجمات والمعارك في الحرب الحالية أيضا. ان القرية تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية حاليا، لكن وجود الألغام المزروعة في القرية يهدد الحياة في القرية. لذلك لا توصي إدارة المحافظة السكان بالعودة الى القرية.

    تقدم وكالة انباء أذربيجان (أذرتاج) تقريرا مصورا عن قرية قورينكا.

     

    AZERTAG.AZ :مراسل أذرتاج يقدم تقريرا مصورا من قرية قورينكا قرب كييف شهدت معارك أعنف
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