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     ضبط وتوقيف 4 مواطنين يصطادون الأسماك دون تصريح في البحر ونهر كور وخزانة منكجوير وقناة ميل موغان

    ٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٠٦]

    باكو، 21 أبريل، أذرتاج

    ضبط موظفو هيئة الأمن البيئي عددا من الصيادين غير المصرح لهم في أحواض بحر الخزر في باكو وخزانة منكجوير ونهر كور وقناة ميل موغان الرئيسية كانوا يصطادون الأسماك اصطيادا دون تصريح.

    وقال مسؤول الهيئة بهروز محمدوف إن موظفي الهيئة ضبطوا ووقفوا 4 مواطنين من مقيمي محافظات قازاخ وصابر أباد ومنكجوير وخوجالي وبحوزتهم آلات وأدوات صيد الأسماك المحظورة وانتزعت عنهم.

    وقال إن محاضر حررت بحق مخالفي القوانين واتخذت الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا الى فروع النيابة العامة.

     

    AZERTAG.AZ : ضبط وتوقيف 4 مواطنين يصطادون الأسماك دون تصريح في البحر ونهر كور وخزانة منكجوير وقناة ميل موغان
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