فضولي، شوشا، 21 أبريل، أذرتاج تفقد الرئيس إلهام علييف 21 أبريل أعمال إعادة البناء والإصلاح والإعمار لدى خزانات كوندلن شاي للمياه في محافظة فضولي وإنشاءَ الطريق الواصل بين أحمد بيكلي وفضولي وشوشا المحررة وأنفاق عليه في قرية طاش آلتي بمحافظة شوشا واعمال الإصلاح الشامل لمبنى اداري وسير انشاء قاعة مؤتمر في مدينة شوشا.

AZERTAG.AZ : الرئيس علييف يتفقد أعمال إعادة البناء والإصلاح والإعمار لدى خزانات كوندلن شاي للمياه وإنشاءَ الطريق الواصل بين أحمد بيكلي وفضولي وشوشا المحررة وأنفاق عليه وأعمال الإصلاح الشامل لمبنى إداري وسير إنشاء قاعة مؤتمر في مدينة شوشا

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