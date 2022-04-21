استمرار اعمال انشاء الطريق البري الجديد بعيدا عن مدينة لاتشين
AzerTAg.az
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
باكو، 21 أبريل (أذرتاج)
تستمر اعمال انشاء الطريق البري الجديد في قره باغ بعيدا عن مدينة لاتشين. الطول الإجمالي للطريق البري الجديد 32 كم. يتكون الطريق من حارتين، وعرضه 7 امتار.
تجرى حاليا اعمال واسعة النطاق على طول الطريق، ينشأ جسر على النهر بطول 139.5 متر.
يتوقع استكمال اعمال الانشاء خلال العام الجاري.
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