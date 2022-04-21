استمرار اعمال انشاء الطريق البري الجديد بعيدا عن مدينة لاتشين

باكو، 21 أبريل (أذرتاج)

تستمر اعمال انشاء الطريق البري الجديد في قره باغ بعيدا عن مدينة لاتشين. الطول الإجمالي للطريق البري الجديد 32 كم. يتكون الطريق من حارتين، وعرضه 7 امتار.

تجرى حاليا اعمال واسعة النطاق على طول الطريق، ينشأ جسر على النهر بطول 139.5 متر.

يتوقع استكمال اعمال الانشاء خلال العام الجاري.