الطوارئ يطلع الصحفيين على أنواع ألغام مخلفات الاحتلال الأرميني - صور
AzerTAg.az
٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥:٢٩]
باكو، 21 أبريل (أذرتاج)
نظمت وزارة الطوارئ الأذربيجانية جولة إعلامية الى قرية عابدنلي لمحافظة اغدام بغرض التعريف ميدانيا بالاعمال المقامة في اطار إزالة الألغام في الأراضي المحررة من الاحتلال.
قيل ان 6 قرى من محافظة أغدام تم تطهيرها من الألغام حتى الآن وهي قرى مقصودلو وكوسالار وايوازخانلي وعابدنلي وقيزيلكنكرلي وخاتشيندربندلي.
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