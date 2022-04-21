الطوارئ يطلع الصحفيين على أنواع ألغام مخلفات الاحتلال الأرميني - صور

باكو، 21 أبريل (أذرتاج)

نظمت وزارة الطوارئ الأذربيجانية جولة إعلامية الى قرية عابدنلي لمحافظة اغدام بغرض التعريف ميدانيا بالاعمال المقامة في اطار إزالة الألغام في الأراضي المحررة من الاحتلال.

قيل ان 6 قرى من محافظة أغدام تم تطهيرها من الألغام حتى الآن وهي قرى مقصودلو وكوسالار وايوازخانلي وعابدنلي وقيزيلكنكرلي وخاتشيندربندلي.