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    الطوارئ يطلع الصحفيين على أنواع ألغام مخلفات الاحتلال الأرميني - صور

    ٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 21 أبريل (أذرتاج)

    نظمت وزارة الطوارئ الأذربيجانية جولة إعلامية الى قرية عابدنلي لمحافظة اغدام بغرض التعريف ميدانيا بالاعمال المقامة في اطار إزالة الألغام في الأراضي المحررة من الاحتلال.

    قيل ان 6 قرى من محافظة أغدام تم تطهيرها من الألغام حتى الآن وهي قرى مقصودلو وكوسالار وايوازخانلي وعابدنلي وقيزيلكنكرلي وخاتشيندربندلي.

     

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