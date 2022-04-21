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    أذربيجان ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الى اوكرانيا

    ٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٦]

    باكو، 21 أبريل (أذرتاج)

    أرسلت أذربيجان دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الى الشعب الاوكراني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المساعدات الإنسانية بوزن اجمالي يزيد عن 170 طن، تشمل الادوية والمواد الطبية بمبلغ 3.37 مليون مانات وكذلك المنتجات الغذائية بمبلغ مليون مانات.

    أقلعت اول طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية في الساعة 14:30 في 21 أبريل من مطار حيدر علييف الدولي في طريقها الى مطار وارسو. حضر الحفل السفير الاوكراني في أذربيجان.

    يشار الى ان أذربيجان كانت قد أرسلت مساعدات إنسانية الى أوكرانيا في 27 فبراير و12 مارس لهذا العام، ومساعدات إنسانية بوزن اجمالي يزيد عن 550 طن بقيمة أكثر من 23.2 مليون مانات الى مولدوفا للاجئين الاوكرانيين في 15 أبريل.

    بشكل عام، تبلغ القيمة الاجمالية للمساعدات الإنسانية التي أرسلتها أذربيجان الى أوكرانيا منذ بدء الأزمة 27.2 مليون مانات (حوالي 15 مليون يورو) أي 720 طن.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الى اوكرانيا
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