مساعد الرئيس يزور مع قائد حرس الحدود وحدات فرقتي قبادلي وقازاخ الحدوديتين

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

زار مساعد الرئيس مدير قسم الشؤون العسكرية بالديوان الرئاسي محرم علييف مع قائد جهاز حرس الحدود إلتشين قولييف وحدات فرقتي قبادلي وقازاخ الحدوديتين 19-21 أبريل.

وجرى خلال الزيارة تفقد تأهل وحدات حرس الحدود واستعدادها لحماية الحدود من خلال اجتماعات مع جنود يؤدون الخدمة لدى مواقع حدودية قتالية والاستماع الى تقارير حول ظروف العملية الموجودة في المنطقة مع إعطاء توجيهات ملموسة من اجل المزيد من رفع كفاءة الاستعداد القتالي للوحدات والأفراد وضمان امن الأفراد وحرمة حدود الدولة.