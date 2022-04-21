افتتاح مدرسة قرية زيم جيرداخان بمحافظة شمكير بمشاركة وزير التعليم

زيم جيرداخان، شمكير، 21 أبريل، أذرتاج

زار وزير التعليم أمين أمر الله يف 21 أبريل محافظة شمكير.

وشارك الوزير امر الله يف على هامش الزيارة في حفل افتتاح مدرسة زَيَم جيرداخان المتوسطة رقم 2 بعد إنشائها بالمحافظة.

كما حضر الحفل رئيس السلطة التنفيذية لمحافظة شمكير رشاد تقييف ومدير فرع التعليم الشمكيري قدرت علييف ومسؤولون آخرون.

وقيل في حفل الافتتاح إن المدرسة الجديدة الإنشاء بسعة 432 مقعد وفيها 17 غرفة درس و3 مختبرات وغرفتين للتكنولوجيا والمعلوماتية والاستعداد العسكري ما قبل الخدمة العسكرية وغرفة المدرسة التحضيرية وقاعة اجتماعات بسعة 216 مقعد وصالة الرياضة ومكتبة ومطعم بسعة 92 مقعدا.

وتفقد الحاضرون عقب الافتتاح الظروف المهيأة لدى المدرسة.