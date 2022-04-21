زيادة صادرات الكارباميد إلى الأسواق الخارجية

باكو، 21 ابريل، (أذرتاج)

باع مصنع سوكار للكارباميد 53.4 ألف طن من اليوريا في السوق المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري، وهذا يزيد بنسبة 224 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها النائب الأول لرئيس شركة "سوكار" القائم بأعمال رئيس الشركة روفشن نجف.

وأشار إلى أن صادرات الكارباميد للأسواق الخارجية زادت 8 مرات من حيث الحجم و33 مرة من حيث القيمة. كان لهذا تأثير إيجابي على ميزان التجارة الخارجية لأذربيجان البالغ 93 مليون دولار.