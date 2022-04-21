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    زيلينسكي: 98 في المائة من منشآت ماريوبول مدمرة

    ٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]

    باكو، 21 أبريل، أذرتاج

    قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي في تصريح له لقناة فرنسية إنّ كل شيء في ماريوبول في الوقت الحاضر و98 في المائة من منشآت ماريوبول مدمرة تماما.

    وأوضح زيلينسكي ان المنشآت المدمرة تضم المدارس وروضات الأطفال واحياء سكنية ومصانع ومنشآت البنية التحتية كلها.

    وقد سبق ان اعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو صباح اليوم ان قوات روسيا استولت تماما على مدينة ماريوبول منذ فجر اليوم.

     

     

    AZERTAG.AZ :زيلينسكي: 98 في المائة من منشآت ماريوبول مدمرة
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