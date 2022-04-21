ملاكم أذربيجان الشاب يحصد ذهبية بطولة أوروبا

باكو، 21 أبريل، أذرتاج

حصد الملاكم الاذربيجاني الشاب كنعان بابايف ذهبية بطولة أوروبا للشباب المنظمة في صوفيا عاصمة بلغاريا.

وبدأ كنعان البطل مشواره في بطولة أوروبا بلقاء مع الملاكم التركي طلعت ياغلي في 48 كغ والجورجي عروج احمدوف والإيرلندي تيدي جويس وتأهل للنهائي بعد التغلب على جميعهم. والتقى بالملاكم البولندي نيقولاس مارسيل بافليك في النهائي وتمكن من الفوز عليه بـ5-0 ليحتل المركز الأول.

وبذلك استكمل منتخب أذربيجان بطولة أوروبا التي شارك فيها اكثر من 400 ملاكم عن 40 بلدا بذهبية وبرونزية حصدها آمين محمدزاده في الزنة الـ51 كغ.