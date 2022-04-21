أذربيجان: 33 إصابة وحالة وفاة من كورونا في 21 أبريل

باكو، 21 أبريل، (اذرتاج)

سجلت إصابة 33 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 19 مصابا وتوفي مصاب من الفيروس خلال 21 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و445 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 782 ألف و603 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و707 مريض منهم ويستمر علاج 135 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4472 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و785 ألف و398 فحص طبي.