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    أذربيجان: تطعيم نحو 6 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 21 أبريل

    ٢١.٠٤.٢٠٢٢ [١٨:١٠]

    باكو، 21 أبريل، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 5 آلاف و854 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 21 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 608 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و313 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 4 آلاف 579 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و614 ألف و545 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و336 ألف و229 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و837 ألف و732 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و202 ألف و881 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 237 ألف و703.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تطعيم نحو 6 آلاف جرعة من لقاح كورونا في 21 أبريل
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