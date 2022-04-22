باكو، 22 أبريل (أذرتاج) خصصت حكومة فرنسا 150 مليون يورو لتطبيق "الاقتصاد الأخضر" في أوزبكستان. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الأوزبكية ان نائب وزير المالية الأوزباكستاني عادل بك عيساكوف ورئيس مركز الوكالة الفرنسية للتنمية(FİA) فانسون كوبين وقعا على اتفاق بهذا الشأن. قيل ان هذه الانوال ستصرف لحماية البيئة والإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ استراتيجية الميزانية وغيرها من المجالات. كذلك قرر الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي تخصيص 112 مليون يورو لتطوير تربية المواشي في أوزبكستان وتحسين نظام الصرف الصحي فيها.

AZERTAG.AZ : فرنسا تخصص 150 مليون يورو لتحول أوزبكستان الى "الاقتصاد الأخضر"

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