شوشا، 22 أبريل (أذرتاج) انطلقت اليوم 22 أبريل في مدينة شوشا اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يلقي كلمة في المؤتمر.

AZERTAG.AZ : انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه)

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