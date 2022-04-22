انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه)
AzerTAg.az
٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٠٥]
شوشا، 22 أبريل (أذرتاج)
انطلقت اليوم 22 أبريل في مدينة شوشا اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم.
أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يلقي كلمة في المؤتمر.
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