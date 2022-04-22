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    أخبار رسمية


    انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه)

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٠:٠٥‎]

    شوشا، 22 أبريل (أذرتاج)

    انطلقت اليوم 22 أبريل في مدينة شوشا اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف يلقي كلمة في المؤتمر.

    AZERTAG.AZ :انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه)
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    انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه) انطلاق اعمال المؤتمر الخامس لأذربيجانيي العالم في مدينة شوشا (يتم تحديثه)