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    اقتصاد


    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس 88 مليون دولار

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٢ [١٢:٠٤]

    مينسك، 22 أبريل، (أذرتاج)

    تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس 88 مليون دولار خلال اشهر يناير – مارس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج ان أذربيجان قامت بتصدير المنتجات بقيمة 65.6 مليون دولار الى بيلاروس بينما استوردت منها بقيمة 22.5 مليون دولار.

    يذكر ان حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس كان 424.5 مليون دولار امريكي في فترة ما بين يناير – ديسمبر للعام الماضي.

     

    AZERTAG.AZ :تجاوز حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس 88 مليون دولار
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